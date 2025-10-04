Судейские записки боя Усман — Хьюз: один из судей отдал Нурмагомедову все пять раундов

Судья Брайан Майнер отдал Нурмагомедову все пять раундов, Хади Али — все, кроме пятого, Дэррил Рэнсом — первый, третий и четвертый.
Добавим, что Усман трижды за бой попал сопернику балл, но рефери не снял с него балл.
Усман — принц клана Нурмагомедовых. И в этом его проблема.
