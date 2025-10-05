Майк Перри нокаутировал Джереми Стивенса в главном событии BKFC 82

«Хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы извиниться… абсолютно ни перед кем. “Король насилия” делает то, что, черт возьми, хочет», — заявил в октагоне Перри после победы.
Отметим, что похожую речь произнес Конор Макгрегор после победы над Эдди Альваресом в 2016-м. Также Конор владеет долей в Bare Knuckle FC.
Президент BKFC: «Мы вели переговоры с Нейтом Диазом. Он отказывался из-за большого количества шрамов на лице».
Сломанный нос, глазница и лицевая кость — история самого травматичного боя на кулаках.