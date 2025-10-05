Ян готов к реваншу с Двалишвили: «Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем бою»

Напомним, Двалишвили победил Кори Сэндхагена в главном событии UFC 320. После боя Мераб назвал Яна желаемым следующим соперником.
Мераб Двалишвили стал первым бойцом, который провел более 100 тейкдаунов в UFC. У него 20 тейкдаунов в бою с Сэндхагеном — второй результат в истории.
