Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320 и вернул пояс чемпиона полутяжелого веса

В ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 320, главным поединком которого стал бой за титул чемпиона полутяжелого веса между Алексом Перейрой (13−3) и Магомедом Анкалаевым (21−2−1).

Источник: Спортс"

Перейра нокаутировал Анкалаева в первом раунде за 1 минуту 20 секунд.

UFC 320: Анкалаев нокаутировал Перейру, Двалишвили победил Сэндхагена и другие бои.