Британский чемпион отложил пенсию и готов к бою с Головкиным

Британский боксёр отказался завершать карьеру
Первое противостояние между боксерами полностью оправдало ожидания британской публики — Юбенк победил единогласным решением судей после напряжённых 12 раундов.
Хотя 36-летний спортсмен отрицал слухи о переломе челюсти, его изнурительная победа действительно закончилась госпитализацией. После этого появились предположения, что этот бой должен был стать последним в его карьере. Однако Юбенк-младший в интервью Sky Sports отверг подобные разговоры:
«Я всё ещё чувствую себя свежим, сильным, у меня есть голод, огонь, желание тренироваться и выходить к фанатам. Так что пенсия — это не то, о чём я думаю. Вы ещё долго будете видеть меня в деле», — заявил Юбенк-младший.
Юбенк-Младший нацелен на бои со звёздами бокса
Несмотря на предстоящий реванш с Бенном, Юбенк не исключает будущих боёв против звёзд мирового уровня — мексиканца Сауля Канело Альвареса (63−3−2, 39 КО), американца Теренса Кроуфорда (42−0, 31 КО) или казахстанца Геннадия GGG Головкина (42−2−1, 37 КО). Это лишь подтверждает, что его путь в боксе ещё далёк от завершения.
Головкин и Юбенк-младший закроют старый вопрос на ринге?
Отметим, что в последнее время активно обсуждается возможное возвращение на ринг бывшего чемпиона мира в среднем весе из Караганды. Бой между Головкиным и Крисом Юбенком-младшим уже был близок к организации несколько лет назад. После последнего поединка казахстанца с Канело британский боксёр не раз вызывал GGG на бой, однако ответа не получил.
Юбенк не стал исключать возможность возвращения к переговорам с казахстанским боксёром:
«Почему бы и нет? Он — легенда этого спорта. Если фанаты захотят увидеть такой бой… Не знаю, хотят ли они этого, но если да — то, безусловно, я готов», — цитирует слова британца News.bet365.
Последний бой GGG провёл в сентябре 2022 года, уступив Саулю Альваресу по очкам в третьем поединке трилогии. Ранее их первая встреча завершилась спорной ничьей, а вторая — победой Канело.
Сейчас Головкин возглавляет олимпийскую комиссию организации World Boxing и является президентом НОК Казахстана, однако официально о завершении карьеры не объявлял.
Отметим, что Юбенк-младший действующий чемпион по версии IBO в среднем весе, бывший временный чемпион мира по версии WBA (2015—2016, 2019—2021), чемпион Великобритании по версии BBBofC (2016) в среднем весе.