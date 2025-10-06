Британский чемпион отложил пенсию и готов к бою с Головкиным

Отметим, что в последнее время активно обсуждается возможное возвращение на ринг бывшего чемпиона мира в среднем весе из Караганды. Бой между Головкиным и Крисом Юбенком-младшим уже был близок к организации несколько лет назад. После последнего поединка казахстанца с Канело британский боксёр не раз вызывал GGG на бой, однако ответа не получил.