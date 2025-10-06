Ричмонд
Британский чемпион отложил пенсию и готов к бою с Головкиным

Британец Крис Юбенк-младший (35−3, 25 KO) высказался о своём будущем после проведения матча-реванша против соотечественника Конора Бенна (23−1 14 KO), который состоится 15 ноября, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Британский боксёр отказался завершать карьеру

Первое противостояние между боксерами полностью оправдало ожидания британской публики — Юбенк победил единогласным решением судей после напряжённых 12 раундов.

Хотя 36-летний спортсмен отрицал слухи о переломе челюсти, его изнурительная победа действительно закончилась госпитализацией. После этого появились предположения, что этот бой должен был стать последним в его карьере. Однако Юбенк-младший в интервью Sky Sports отверг подобные разговоры:

«Я всё ещё чувствую себя свежим, сильным, у меня есть голод, огонь, желание тренироваться и выходить к фанатам. Так что пенсия — это не то, о чём я думаю. Вы ещё долго будете видеть меня в деле», — заявил Юбенк-младший.

Юбенк-Младший нацелен на бои со звёздами бокса

Несмотря на предстоящий реванш с Бенном, Юбенк не исключает будущих боёв против звёзд мирового уровня — мексиканца Сауля Канело Альвареса (63−3−2, 39 КО), американца Теренса Кроуфорда (42−0, 31 КО) или казахстанца Геннадия GGG Головкина (42−2−1, 37 КО). Это лишь подтверждает, что его путь в боксе ещё далёк от завершения.

Головкин и Юбенк-младший закроют старый вопрос на ринге?

Отметим, что в последнее время активно обсуждается возможное возвращение на ринг бывшего чемпиона мира в среднем весе из Караганды. Бой между Головкиным и Крисом Юбенком-младшим уже был близок к организации несколько лет назад. После последнего поединка казахстанца с Канело британский боксёр не раз вызывал GGG на бой, однако ответа не получил.

Юбенк не стал исключать возможность возвращения к переговорам с казахстанским боксёром:

«Почему бы и нет? Он — легенда этого спорта. Если фанаты захотят увидеть такой бой… Не знаю, хотят ли они этого, но если да — то, безусловно, я готов», — цитирует слова британца News.bet365.

Последний бой GGG провёл в сентябре 2022 года, уступив Саулю Альваресу по очкам в третьем поединке трилогии. Ранее их первая встреча завершилась спорной ничьей, а вторая — победой Канело.

Сейчас Головкин возглавляет олимпийскую комиссию организации World Boxing и является президентом НОК Казахстана, однако официально о завершении карьеры не объявлял.

Отметим, что Юбенк-младший действующий чемпион по версии IBO в среднем весе, бывший временный чемпион мира по версии WBA (2015—2016, 2019—2021), чемпион Великобритании по версии BBBofC (2016) в среднем весе.