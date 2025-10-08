UFC подписал двух россиян по итогам Претендентской серии Даны Уайта

В рамках Претендентской серии Даны Уайта Зайнуков победил единогласным решением судей (30−26 — трижды) бразильца Лукаса Кальдаса.
Вологдин проиграл решением Адриану Луне Мартинетти (28−29 — трижды), но Уайт подписал россиянина за яркое выступление. Оба бойца получили бонус в $25 тысяч за «лучший бой в истории серии».
Дана Уайт: «В январе будет мощный PPV-кард для запуска на Paramount+. В феврале начнем работать над ивентом в Белом доме».
Уайт — о турнире в Белом доме: «Только на замену газона нужно 700 тысяч долларов».