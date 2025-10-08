Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

UFC подписал двух россиян по итогам Претендентской серии Даны Уайта

Президент промоушена Дана Уайт объявил, что лигу пополнили Магомед Зайнуков и Марк Вологдин.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

В рамках Претендентской серии Даны Уайта Зайнуков победил единогласным решением судей (30−26 — трижды) бразильца Лукаса Кальдаса.

Вологдин проиграл решением Адриану Луне Мартинетти (28−29 — трижды), но Уайт подписал россиянина за яркое выступление. Оба бойца получили бонус в $25 тысяч за «лучший бой в истории серии».

Дана Уайт: «В январе будет мощный PPV-кард для запуска на Paramount+. В феврале начнем работать над ивентом в Белом доме».

Уайт — о турнире в Белом доме: «Только на замену газона нужно 700 тысяч долларов».