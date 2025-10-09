Умер сын Артуро Гатти. Обстоятельства смерти подозрительно похожи на гибель его отца

В Мексике найден мертвым 17-летний сын великого боксера Артуро Гатти. По сообщениям СМИ, тело подростка обнаружили в квартире, где он проживал вместе с матерью, Амандой Родригес. По предварительной информации, причиной смерти стало повешение, однако официальное заключение врачей пока не опубликовано. Первым о гибели молодого человека сообщил Чак Зито, бывший телохранитель и друг Гатти-старшего, написавший в соцсетях: «С тяжелым сердцем сообщаю: покойся с миром, Артуро Гатти-младший. Его нашли повешенным в квартире в Мексике».
Гатти-младший активно занимался боксом и планировал построить карьеру, достойную имени своего отца. В последние годы он участвовал в любительских соревнованиях и мечтал выступить на Олимпиаде. Его тренеры и знакомые отмечали целеустремленность и природный талант, а также уважение к памяти своего отца, трагическая судьба которого всегда оставалась для него источником силы и боли одновременно.
История семьи Гатти наполнена загадками и потерями. Артуро Гатти-старший был одним из самых ярких и любимых боксеров своего времени. Его бои против Микки Уорда стали классикой бокса. В июле 2009 года он был найден мертвым в гостиничном номере в Бразилии, где отдыхал с женой и годовалым сыном. Первоначально супруга Гатти была арестована по подозрению в убийстве, однако вскоре дело закрыли, а смерть спортсмена квалифицировали как самоубийство через повешение. Многие друзья и фанаты чемпиона до сих пор сомневаются в этой версии, считая, что обстоятельства его гибели остаются не до конца ясными.
Теперь, спустя 16 лет после смерти отца, трагедия повторилась. Совпадение обстоятельств вызывает у многих чувство ужаса и недоумения: и отец, и сын ушли из жизни в молодом возрасте, и оба скончались при похожих, но не до конца проясненных обстоятельствах.
Пока официальные власти не объявили окончательные результаты расследования, говорить о точных причинах гибели преждевременно. Пока причина смерти Гатти-младшего не выяснена, поклонники в комментариях вспоминают его отца как боксера, который всегда вставал после падения, и не могут поверить, что его сын, казалось бы, готовый продолжить путь отца, ушел так рано.
