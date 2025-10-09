Умер сын Артуро Гатти. Обстоятельства смерти подозрительно похожи на гибель его отца

История семьи Гатти наполнена загадками и потерями. Артуро Гатти-старший был одним из самых ярких и любимых боксеров своего времени. Его бои против Микки Уорда стали классикой бокса. В июле 2009 года он был найден мертвым в гостиничном номере в Бразилии, где отдыхал с женой и годовалым сыном. Первоначально супруга Гатти была арестована по подозрению в убийстве, однако вскоре дело закрыли, а смерть спортсмена квалифицировали как самоубийство через повешение. Многие друзья и фанаты чемпиона до сих пор сомневаются в этой версии, считая, что обстоятельства его гибели остаются не до конца ясными.