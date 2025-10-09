Ричмонд
Даниэль Кормье: «Анкалаев мог лишь бить по лапам и делать кардио за полтора месяца до боя»

"Перед боем видел видео, где Магомеду делают уколы в ребро. Это не ложь и не оправдание.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Он мог лишь бить по лапам и делать кардио за полтора месяца до боя", — сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Магомед Анкалаев проиграл Алексу Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты.

Мэтт Браун: «Анкалаеву придется победить 15 раз подряд, чтобы получить еще один титульный шанс».

Биография Магомеда Анкалаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
В марте этого года многие любители спорта впервые для себя открыли имя Магомеда Анкалаева, а помогла им в этом победа спортсмена из России над Алексом Перейрой в титульном поединке. Но и до этого уроженец Дагестана имел высокий статус в UFC. Биография спортсмена — это непростой путь в разных лигах, где доказывать свой уровень иногда приходилось с большим трудом.
