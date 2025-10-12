Жозе Альдо завершил карьеру в 39 лет

Альдо выступал в UFC с 2011 года и семь раз защищал титул полулегкого дивизиона. Последний раз он дрался в мае-2025, когда проиграл Айманну Захаби.
Всего в MMA Альдо провел 42 боя, рекорд — 32−10.
Ну как не любить Жозе Альдо?
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.Читать дальше