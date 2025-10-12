Ричмонд
Жозе Альдо завершил карьеру в 39 лет

Бывший чемпион UFC в полулегком весе и член зала славы лиги Жозе Альдо объявил о завершении карьеры на турнире в Рио-де-Жанейро.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Альдо выступал в UFC с 2011 года и семь раз защищал титул полулегкого дивизиона. Последний раз он дрался в мае-2025, когда проиграл Айманну Захаби.

Всего в MMA Альдо провел 42 боя, рекорд — 32−10.

Ну как не любить Жозе Альдо?

