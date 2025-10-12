Ричмонд
Чарльз Оливейра: «Оливейра — Холлоуэй за пояс BMF. Давайте сделаем это!»

«Хантер [Кэмбелл, матчмейкер UFC], Оливейра — Холлоуэй за пояс BMF. Давайте сделаем это!» — сказал экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра, который на турнире в Рио-де-Жанейро во втором раунде задушил Матеуша Гамрота.

Источник: Спортс"

Оливейра дрался с Максом Холлоуэйем в 2015 году и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Холлоуэй — действующий обладатель пояса BMF, который в боях за титул побеждал Джастина Гейджи и Дастина Порье.