Оливейра дрался с Максом Холлоуэйем в 2015 году и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Холлоуэй — действующий обладатель пояса BMF, который в боях за титул побеждал Джастина Гейджи и Дастина Порье.
Чарльз Оливейра: «Оливейра — Холлоуэй за пояс BMF. Давайте сделаем это!»
«Хантер [Кэмбелл, матчмейкер UFC], Оливейра — Холлоуэй за пояс BMF. Давайте сделаем это!» — сказал экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра, который на турнире в Рио-де-Жанейро во втором раунде задушил Матеуша Гамрота.