Сенсации, нокауты и разгромы. Как прошёл старт чемпионата Казахстана по боксу

В Семее стартовал чемпионат Казахстана по боксу, и первый день соревнований преподнес настоящие сюрпризы, передают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: KBF

Первый день чемпионата: кто и как победил

В весовой категории до 50 килограммов двукратный чемпион Казахстана Даниял Сабит из Западно-Казахстанской области уверенно обыграл представителя Астаны Рината Максутова. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением (5:0) отдали победу Сабиту.

Лидер сборной Казахстана Темиртас Жусупов, выступающий за Акмолинскую область, в этом же весе не оставил шансов Биржану Нурымбету из Шымкента, также победив единогласным решением (5:0). Жусупов — чемпион мира 2021 года и восьмикратный чемпион Казахстана.

Нокаут и досрочная победа

В поединке 1/16 финала категории до 50 килограммов боксер из Актюбинской области Бекзат Алдамжаров оформил яркую победу техническим нокаутом. Он дважды отправил в нокдаун соперника из Карагандинской области Нурасыла Тажибека, после чего рефери остановил бой.

Разгром и сенсации среди женщин

В женской весовой категории до 65 килограммов известная карагандинская боксерша Милана Сафронова выиграла у представительницы Астаны Акботы Есимбековой — 5:0. Сафронова — бронзовая призёрка чемпионата мира 2019 года и победительница чемпионата Азии 2021 года.

Главной сенсацией дня стало поражение Дариги Шакимовой из Астаны, бронзовой призёрки Олимпийских игр 2016 года и двукратной чемпионки Азии. Она проиграла представительнице Жамбылской области Назерке Серик со счётом 0:5.

Что дальше?

Чемпионат Казахстана по боксу продлится до 21 октября. По его итогам будет сформирована новая сборная страны на 2026 год, которая представит Казахстан на международной арене.