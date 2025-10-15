Сенсации, нокауты и разгромы. Как прошёл старт чемпионата Казахстана по боксу

Первый день чемпионата: кто и как победил
В весовой категории до 50 килограммов двукратный чемпион Казахстана Даниял Сабит из Западно-Казахстанской области уверенно обыграл представителя Астаны Рината Максутова. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением (5:0) отдали победу Сабиту.
Лидер сборной Казахстана Темиртас Жусупов, выступающий за Акмолинскую область, в этом же весе не оставил шансов Биржану Нурымбету из Шымкента, также победив единогласным решением (5:0). Жусупов — чемпион мира 2021 года и восьмикратный чемпион Казахстана.
Нокаут и досрочная победа
В поединке 1/16 финала категории до 50 килограммов боксер из Актюбинской области Бекзат Алдамжаров оформил яркую победу техническим нокаутом. Он дважды отправил в нокдаун соперника из Карагандинской области Нурасыла Тажибека, после чего рефери остановил бой.
Разгром и сенсации среди женщин
В женской весовой категории до 65 килограммов известная карагандинская боксерша Милана Сафронова выиграла у представительницы Астаны Акботы Есимбековой — 5:0. Сафронова — бронзовая призёрка чемпионата мира 2019 года и победительница чемпионата Азии 2021 года.
Главной сенсацией дня стало поражение Дариги Шакимовой из Астаны, бронзовой призёрки Олимпийских игр 2016 года и двукратной чемпионки Азии. Она проиграла представительнице Жамбылской области Назерке Серик со счётом 0:5.
Что дальше?
Чемпионат Казахстана по боксу продлится до 21 октября. По его итогам будет сформирована новая сборная страны на 2026 год, которая представит Казахстан на международной арене.