Сенсации, нокауты и разгромы. Как прошёл старт чемпионата Казахстана по боксу

Лидер сборной Казахстана Темиртас Жусупов, выступающий за Акмолинскую область, в этом же весе не оставил шансов Биржану Нурымбету из Шымкента, также победив единогласным решением (5:0). Жусупов — чемпион мира 2021 года и восьмикратный чемпион Казахстана.