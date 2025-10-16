Головкину предложили бой против Кроуфорда. Подробности

В частности, Гроувз считает, что 43-летний уроженец Караганды мог бы стать интересным испытанием для абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе — американца Теренса Кроуфорда (42−0, 31 КО).
«Было бы жаль больше не видеть Кроуфорда на ринге. Но возвращаться в полусредний или лёгкий вес сейчас ему будет сложно. Может быть, Triple G — Головкин — действительно вернётся и даст Кроуфорду бой на равных», — цитирует слова Гроувза MMAnews.
Свой последний бой GGG провёл в сентябре 2022 года, уступив по очкам мексиканцу Саулю Канело Альваресу (63−3−2, 39 КО) в третьем поединке их легендарной трилогии. Их первая встреча в 2017 году завершилась спорной ничьей, а в реванше, состоявшемся год спустя, Альварес вновь одержал победу по очкам.
В этом году казахстанец, несмотря на то, что не объявлял о завершении карьеры, номинирован на включение в «Международный зал боксёрской славы».
Кроуфорд, в свою очередь, также в последний раз поднимался на ринг вместе с мексиканцем. 13 сентября он сразился с Канело за звание «абсолюта», поднявшись на две весовые категории. Американец сотворил сенсацию, победив Альвареса по очкам по итогам 12 раундов.