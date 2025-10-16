Ричмонд
Сакен Бибосынов оформил разгром и не позволил случиться сенсации

Известный казахстанский боксёр Сакен Бибосынов успешно стартовал на чемпионате Казахстана, который проходит в Семее, передают Vesti.kz.

Источник: Кадр из трансляции

Представляющий Туркестанскую область Бибосынов выступает в весовой категории до 55 килограммов. В первом бою он встретился с Нурахметом Берикболовым из Абая. Как и ожидалось, Бибосынов уверенно контролировал поединок, позволив при этом сопернику проявить некоторую активность в ринге, но тот так и не смог найти противоядие против более опытного и техничного оппонента. Итог закономерен и без сенсации — уверенная победа Бибосынова со счётом 5:0.

Напомним, Сакен Бибосынов — бронзовый призёр Олимпийских игр-2020, чемпион мира 2021 года, а также обладатель бронзы (2021) и серебра (2022) чемпионатов Азии.

Чемпионат Казахстана стартовал 15 октября и продлится до 21-го числа.