Сакен Бибосынов оформил разгром и не позволил случиться сенсации

Представляющий Туркестанскую область Бибосынов выступает в весовой категории до 55 килограммов. В первом бою он встретился с Нурахметом Берикболовым из Абая. Как и ожидалось, Бибосынов уверенно контролировал поединок, позволив при этом сопернику проявить некоторую активность в ринге, но тот так и не смог найти противоядие против более опытного и техничного оппонента. Итог закономерен и без сенсации — уверенная победа Бибосынова со счётом 5:0.
Напомним, Сакен Бибосынов — бронзовый призёр Олимпийских игр-2020, чемпион мира 2021 года, а также обладатель бронзы (2021) и серебра (2022) чемпионатов Азии.
Чемпионат Казахстана стартовал 15 октября и продлится до 21-го числа.