Усик анонсировал возвращение на ринг в 2026 году: «С Итаумой не буду. Он же молодой, еще мне напинает»

«Я тренируюсь каждый день. Вот вчера утром приехал и сразу в тренировочный зал. Тренируюсь с целью выйти на ринг в следующем году и с божьей помощью одержать победу», — сказал Усик, добавив, что не будет драться с британцем Мозесом Итаумой.
«С Итаумой? С ним не буду. Он же молодой, еще мне напинает. А он сказал, что дедушек не бьет. Я не могу сказать, с кем буду на ринге, потому что ведутся переговоры. Я вас обману, если скажу какую-нибудь фамилию», — заявил 38-летний Усик.
«До 41 года я буду боксировать. А дальше я построю академию спорта и буду там тренировать и тренироваться. Мое будущее связано с Украиной», — приводят слова непобежденного боксера украинские СМИ.
Свой последний бой Усик провел в июле 2025 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, где победил британца Дэниела Дюбуа.