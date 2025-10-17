Сакен Бибосынов досрочно завершил бой после нокдауна во втором раунде

Представляющий Туркестанскую область спортсмен выступает в весовой категории до 55 килограммов. В этот раз он уверенно прошёл Алмаза Нурлана из Карагандинской области: во втором раунде отправил соперника в нокдаун, после чего угол Нурлана принял решение не продолжать бой.