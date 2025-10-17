Ричмонд
Сакен Бибосынов досрочно завершил бой после нокдауна во втором раунде

Именитый боксёр Сакен Бибосынов одержал вторую подряд победу на чемпионате Казахстана, который проходит в Семее, передают Vesti.kz.

Источник: Турар Казангапов, НОК РК

Представляющий Туркестанскую область спортсмен выступает в весовой категории до 55 килограммов. В этот раз он уверенно прошёл Алмаза Нурлана из Карагандинской области: во втором раунде отправил соперника в нокдаун, после чего угол Нурлана принял решение не продолжать бой.

Ранее, в первом поединке, Бибосынов победил Нурахмета Берикболова из Абая со счётом 5:0.

Сакен Бибосынов — бронзовый призёр Олимпийских игр-2020, чемпион мира-2021, а также призёр чемпионатов Азии (бронза-2021, серебро-2022).

Чемпионат страны стартовал 15 октября и продлится до 21-го числа.