Титулованный боксёр из Казахстана выиграл бой с нокдауном

Тольтаев представляет Мангистаускую область и в категории до 65 килограммов перебоксировал Мади Махмуда из Кызылординской области, которого отправил в нокдаун во втором раунде. Итог — 5:0 в пользу Санатали.
Тольтаев — победитель ЧА среди молодежи (2017), победитель молодежных спортивных игр (2017), бронзовый призер ЧРК (2017), победитель ЧРК (2018), обладатель бронзы ЧА среди взрослых (2019).
Сегодня, 17 октября, другой казахстанский боксёр Сакен Бибосынов досрочно завершил бой после нокдауна во втором раунде, а поединок профи из Казахстана остановили в первом раунде.
Чемпионат страны начался 15 октября и продлится до 21-го числа.