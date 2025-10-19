Боксёр сборной Казахстана отправил соперника в нокдаун и завоевал медаль ЧК

С первых минут поединка Аккалыков уверенно контролировал бой, действуя быстрее и точнее соперника. Во втором раунде Сабыржан сумел отправить Отегена в нокдаун, чем окончательно закрепил своё преимущество. По итогам трёх раундов судьи единогласно отдали победу Аккалыкову со счётом 5:0.
Таким образом, Сабыржан Аккалыков вышел в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль. Напомним, он является чемпионом мира среди юниоров и победителем этапа Кубка мира в Астане. На прошедшем чемпионате мира-2025 в Ливерпуле Аккалыков завершил выступления на стадии ⅛ финала, уступив украинцу Павло Иллюше.
Чемпионат Казахстана продлится до 21 октября. По его итогам будет сформирован новый состав национальной сборной на сезон-2026.