Выступавший за Узбекистан боксёр завоевал медаль чемпионата Казахстана

В Семеe завершился один из четвертьфинальных боёв чемпионата Казахстана по боксу в весовой категории до 75 килограммов, передают Vesti.kz.

Источник: Wasserman Boxing

В поединке между Аманом Конысбековым, представляющим Туркестанскую область, и Еркебуланом Шайкеном из Жетысуской области победу одержал Конысбеков.

По итогам трёх раундов судьи единогласно отдали ему победу, что позволило боксёру выйти в полуфинал и гарантировать себе как минимум бронзовую медаль турнира.

Отметим, что Аман Конысбеков является уроженцем Узбекистана и ранее выступал за эту страну. Однако в 2024 году спортсмен принял решение представлять Казахстан на международной арене.

Чемпионат Казахстана по боксу проходит в Семее и продлится до 21 октября. По его итогам будет сформирован новый состав национальной сборной на 2026 год.