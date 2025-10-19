Выступавший за Узбекистан боксёр завоевал медаль чемпионата Казахстана

В поединке между Аманом Конысбековым, представляющим Туркестанскую область, и Еркебуланом Шайкеном из Жетысуской области победу одержал Конысбеков.
По итогам трёх раундов судьи единогласно отдали ему победу, что позволило боксёру выйти в полуфинал и гарантировать себе как минимум бронзовую медаль турнира.
Отметим, что Аман Конысбеков является уроженцем Узбекистана и ранее выступал за эту страну. Однако в 2024 году спортсмен принял решение представлять Казахстан на международной арене.
Чемпионат Казахстана по боксу проходит в Семее и продлится до 21 октября. По его итогам будет сформирован новый состав национальной сборной на 2026 год.