ТАСС: заслуженный тренер России по боксу Олег Чехов совершил самоубийство

Рядом с телом нашли пистолет, сообщил собеседник агентства.

Источник: Freepik

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Олег Чехов совершил самоубийство в Реутове. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В своей квартире на Комсомольской улице найден мертвым 85-летний Олег Чехов. Предварительно, смерть наступила в результате самоубийства», — сказал собеседник агентства. По его словам, рядом с телом заслуженного тренера найден пистолет.

Чехов — являлся тренером высшей категории. За свою карьеру он воспитал нескольких чемпионов мира и Европы. Тренерский стаж — более 30 лет.