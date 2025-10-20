ТАСС: заслуженный тренер России по боксу Олег Чехов совершил самоубийство

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Олег Чехов совершил самоубийство в Реутове. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«В своей квартире на Комсомольской улице найден мертвым 85-летний Олег Чехов. Предварительно, смерть наступила в результате самоубийства», — сказал собеседник агентства. По его словам, рядом с телом заслуженного тренера найден пистолет.
Чехов — являлся тренером высшей категории. За свою карьеру он воспитал нескольких чемпионов мира и Европы. Тренерский стаж — более 30 лет.