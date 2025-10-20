Ричмонд
Боксер сборной Казахстана разнес соперника и вышел в финал

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов вышел в финал чемпионата страны, который проходит в Семее, сообщают Vesti.kz.

Источник: Сали Сабиров, НОК РК

В ½ финала в весовой категории до 65 килограммов Зейнуллинов противостоял Илье Калинину. Итогом поединка стала победа Ертугана единогласным решением судей (5:0).

Отметим, что Зейнуллинов — действующий член национальной сборной, участник чемпионата мира-2025 в Ливерпуле (Великобритания), где он дошёл до четвертьфинала и уступил Асадхуже Муйдинхужаеву из Узбекистана — олимпийскому чемпиону-2024 и двукратному чемпиону мира (2023, 2025).

Чемпионат Казахстана начался 15 октября и завершится 21-го числа.