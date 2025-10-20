Сакен Бибосынов без боя прошёл в финал

В ½ финала в весовой категории до 55 килограммов Бибосынов, представляющий Туркестанскую область должен был встречаться с Тимуром Кабдешовым из Акмолинской области. Впрочем, Кабдешов получил травму и не сможет выйти на ринг.
Таким образом, в финале Бибосынов встретится с Нурсултаном Алтыбеком из Кызылординской области, который победил Бексултана Боранбека из Жамбыльской области.
Сакен Бибосынов — бронзовый призёр Олимпийских игр-2020, чемпион мира-2021, а также призёр чемпионатов Азии (бронза-2021, серебро-2022).
Чемпионат продлится до 21 октября. По его итогам будет сформирован новый состав сборной Казахстана по боксу на 2026 год.