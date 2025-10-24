Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взвешивание перед UFC 321: Аспиналл и Ган в весе, Волков тяжелее Алмейды, Умар — Баутисты

В Абу-Даби проходит церемония взвешивания перед UFC 321.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

● Том Аспиналл (115,7 кг) — Сирил Ган (112,3 кг).

● Вирна Яндироба (52,1 кг) — Маккензи Дерн (52,1 кг).

Умар Нурмагомедов (61,7 кг) — Марио Баутиста (61,5 кг).

Александр Волков (118,6 кг) — Жаилтон Алмейда (107,5 кг).

● Александр Ракич (93 кг) — Азамат Мурзаканов (93,2 кг).

● Икрам Алискеров (84,1 кг) — Юн Ен Парк (84,1 кг).

● Вальтер Уокер (110,7 кг) — Луи Сазерленд (120 кг).

● Азат Максум (58,5 кг)* — Митч Рапосо (56,9 кг).

* — не уложился в лимит.

Узнать больше по теме
Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.
Читать дальше