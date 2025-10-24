Взвешивание перед UFC 321: Аспиналл и Ган в весе, Волков тяжелее Алмейды, Умар — Баутисты

● Том Аспиналл (115,7 кг) — Сирил Ган (112,3 кг).
● Вирна Яндироба (52,1 кг) — Маккензи Дерн (52,1 кг).
● Умар Нурмагомедов (61,7 кг) — Марио Баутиста (61,5 кг).
● Александр Волков (118,6 кг) — Жаилтон Алмейда (107,5 кг).
● Александр Ракич (93 кг) — Азамат Мурзаканов (93,2 кг).
● Икрам Алискеров (84,1 кг) — Юн Ен Парк (84,1 кг).
● Вальтер Уокер (110,7 кг) — Луи Сазерленд (120 кг).
● Азат Максум (58,5 кг)* — Митч Рапосо (56,9 кг).
* — не уложился в лимит.
