Головкин выдвинул свою кандидатуру на пост президента World Boxing

Геннадий Головкин и Мариолис Харилаос выдвинули свои кандидатуры на пост президента международной спортивной организации (World Boxing). Выборы пройдут 23 ноября 2025 года на третьем ежегодном конгрессе в Риме, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу WB.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

Кандидаты на пост президента World Boxing

Геннадий Головкин — казахстанский боксёр, серебряный призёр Олимпиады-2004 и бывший чемпион мира в среднем весе. На данный момент активно занимается развитием бокса на международной арене. Возглавляет НОК Казахстана, а также является председателем Олимпийской комиссии в новой организации World Boxing.

Казахстанец не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии Саулю Канело Альваресу. Их первый бой (2017) закончился спорной ничьей, а в реванше (2018) победил мексиканец.

Головкин занесён в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе.

Мариолис Харилаос — греческий спортивный функционер, с 2021 по 2025 год возглавлял греческую федерацию бокса. В своей работе он делал акцент на прозрачности, международном сотрудничестве и программах, ориентированных на спортсменов.

Кандидаты пройдут процедуру независимой проверки

Выборы президента и членов Исполнительного комитета World Boxing пройдут в строгом соответствии с уставом организации. Все кандидаты должны пройти процедуру независимой проверки, чтобы попасть в избирательный список.

World Boxing была основана в апреле 2023 года после разрыва отношений между МОК и IBA (бывшая AIBA) с целью сохранения бокса в олимпийской программе.

