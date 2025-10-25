Умар Нурмагомедов выиграл у Марио Баутисты судейским решением на UFC 321

В январе-2025 Нурмагомедов единогласным решением судей проиграл Мераба Двалишвили в бою за титул в легчайшем весе. Это его первое поражение в карьере.
Баутиста подходил к бою с Умаром на серии из восьми побед. В июне он единогласным решением судей победил Патчи Микса.
Умар — главный интроверт клана Нурмагомедовых.
