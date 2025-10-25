Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умар Нурмагомедов выиграл у Марио Баутисты судейским решением на UFC 321

На UFC 321 в Абу-Даби состоялся бой в легчайшем весе между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой. Нурмагомедов победил единогласным решением судей (30−27, 30−27, 30−27).

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

В январе-2025 Нурмагомедов единогласным решением судей проиграл Мераба Двалишвили в бою за титул в легчайшем весе. Это его первое поражение в карьере.

Баутиста подходил к бою с Умаром на серии из восьми побед. В июне он единогласным решением судей победил Патчи Микса.

Умар — главный интроверт клана Нурмагомедовых.

Узнать больше по теме
Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.
Читать дальше