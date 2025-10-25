Ричмонд
Умар Нурмагомедов: «Сегодня осознал, что мне все еще не хватает опыта. Но я обещаю, что стану чемпионом»

Источник: Спортс"

"Недооценил Баутисту. Он был жестким, показал хорошую защиту. Сегодня я осознал, что мне все еще не хватает опыта в этом спорте. Я всегда стараюсь быть как Хабиб, но у меня пока не получается. Но победа есть победа. Спасибо моей команде, тренерам. Спасибо болельщикам за поддержку.

Мераб Двалишвили и Петр Ян? Я буду готов к встрече с ними в 100 раз лучше, чем сегодня. И я заберу этот пояс. Плевать, кто будет чемпионом к тому моменту — титул достанется мне. Обещаю", — сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Поединок между Нурмагомедовым и Марио Баутистой состоялся в главном карде турнира UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.

Умар закрыл поражение от Мераба, Волков победил в 50-м бою в карьере — большой турнир UFC в Абу-Даби.

Не смейте пропускать UFC 321: идущие за титульниками Волков и Умар и «русский» бразилец, скручивающий пятки.

