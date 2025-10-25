Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Волков: «Перед боем с Ганом правила не читал, поэтому обокрали. Сейчас прочитал — и показывал активность снизу»

— Вряд ли вас Алмейда удивил чем‑то в тактике. Но он сам не дрался — и вам не давал.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

— Лучше не скажешь. Сам не дрался, и мне не давал. Я дрался, но он мне не давал.

— У вас была ироничная улыбка во время объявления результатов. На секунду возникла мысль, что могут обокрасть снова?

— В прошлый раз я правила не читал, поэтому обокрали [в бою с Сирилом Ганом]. А сейчас прочитал, поэтому знаю, что должны давать очки за активность снизу. Я активность снизу показывал, — сказал боец тяжелого веса UFC Александр Волков.

Поединок между Волковым и Жаилтоном Алмейдой прошел в главном карде турнира UFC 321. Волков победил раздельным решением судей (29−28, 28−29, 29−28).

Волков — о поединке с Алмейдой: «Бой нельзя назвать хорошим, но я победил. Заслужил титульный шанс».

Тяжелая победа Волкова в UFC — больше 10 минут пролежал под соперником в партере. Это как?

Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше