Александр Волков: «Перед боем с Ганом правила не читал, поэтому обокрали. Сейчас прочитал — и показывал активность снизу»

— Лучше не скажешь. Сам не дрался, и мне не давал. Я дрался, но он мне не давал.
— У вас была ироничная улыбка во время объявления результатов. На секунду возникла мысль, что могут обокрасть снова?
— В прошлый раз я правила не читал, поэтому обокрали [в бою с Сирилом Ганом]. А сейчас прочитал, поэтому знаю, что должны давать очки за активность снизу. Я активность снизу показывал, — сказал боец тяжелого веса UFC Александр Волков.
Поединок между Волковым и Жаилтоном Алмейдой прошел в главном карде турнира UFC 321. Волков победил раздельным решением судей (29−28, 28−29, 29−28).
