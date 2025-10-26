«Ребята, мой глаз только что нокаутировали, почему вы освистываете меня? Что я должен сделать с этим? Не я сделал тычок в глаз. Что за херня? Почему вы освистываете меня? Я ничего не вижу. Посмотри повтор, это двойной тычок», — сказал чемпион UFC Том Аспиналл.
Том Аспиналл: «Мой глаз только что нокаутировали, почему вы освистываете меня? Что я должен сделать с этим? Я ничего не вижу»
Титульный бой Тома Аспиналла и Сирила Гана на UFC 321 был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз от Гана, после чего фанаты на арене начали освистывать Аспиналла.