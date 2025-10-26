Волков — о тейкдаунах Алмейды: «Я сам в ####»

— Бледйс, Том Аспиналл… Раньше бои еще были. Я тренировался и тренируюсь, не знаю, почему так получается. Видимо, я не очень талантливый.
— Есть понимание, почему так происходит? Когда смотришь как зритель, не видно, что это какая-то супертехника от Алмейды. Он просто забирал ногу…
— А я сам в #### [шоке] был, если честно. Правда, — сказал боец UFC Александр Волков.
На UFC 321 в Абу-Даби Александр Волков раздельным решением судей победил Жаилтона Алмейду. Волков провел под Алмейдой в партере около 11 минут.
Тяжелая победа Волкова в UFC — больше 10 минут пролежал под соперником в партере. Это как?
