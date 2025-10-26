Дана Уайт: «Очень рад, что судьи отдали победу Волкову. Нельзя выиграть бой, просто залеживая кого-то»

На турнире UFC 321 в Абу-Даби Александр Волков победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей. Волков провел под Алмейдой в партере около 11 минут.
Тяжелая победа Волкова в UFC — больше 10 минут пролежал под соперником в партере. Это как?
Александр Волков: «Перед боем с Ганом правила не читал, поэтому обокрали. Сейчас прочитал — и показывал активность снизу».
