Дана Уайт: «Очень рад, что судьи отдали победу Волкову. Нельзя выиграть бой, просто залеживая кого-то»

«Я очень рад, что судьи отдали победу Волкову. Считаю, что он заслужил это. Нельзя выиграть бой, просто залеживая кого-то сверху. Нельзя ничего не делать — и рассчитывать на победу», — сказал президент UFC Дана Уайт.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

На турнире UFC 321 в Абу-Даби Александр Волков победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей. Волков провел под Алмейдой в партере около 11 минут.

Тяжелая победа Волкова в UFC — больше 10 минут пролежал под соперником в партере. Это как?

Александр Волков: «Перед боем с Ганом правила не читал, поэтому обокрали. Сейчас прочитал — и показывал активность снизу».

Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше