Умар — о Хабибе: «Я могу пять раз выйти на тренировку ночью из 10 попыток, Хабиб будет там всегда. Он фанатично тренируется»

"Хабиб мог вернуться из тяжелой поездки в полночь, переодеться и пойти на пробежку. Он может ночью бить по лапам, если днем не было времени на тренировки. Разница между нами в том, что он отдает все, а я — нет.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"Хабиб мог вернуться из тяжелой поездки в полночь, переодеться и пойти на пробежку. Он может ночью бить по лапам, если днем не было времени на тренировки. Разница между нами в том, что он отдает все, а я — нет. Давайте будем честны. Я могу пять раз выйти на тренировку ночью из 10 попыток, Хабиб будет там всегда. Он фанатично тренируется.

В спортзале у меня все получается. Я могу контролировать парней, душить их, выходить на болевые. Но в клетке он [Хабиб], возможно, психологически намного сильнее меня. Там мне не хватает чего-то.

Я не просто хвалю своего брата. Про Джона Джонса я тоже много хорошего говорю, он один из лучших бойцов в истории. Просто Хабиб не выходил и дрался, а доминировал. Он ломал людей психологически. Находясь под ним, они искали последний глоток, понимая, где оказались. Они знают, что могут нас победить. После половины боя с Хабибом они понимали, что с этим монстром невозможно справиться. И сдавались. В этом разница", — сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов провел бой с Марио Баутистой в главном карде турнира UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.

Хабиб завершил спортивную карьеру в марте 2021-го. На его счету 29 побед в MMA.

Хабиб — Умару: «Младший, мы только разгоняемся, еще есть над чем работать, просто продолжим пахать».

Баутиста — об Умаре: «Мы уже видели, что его можно остановить. Он не Хабиб».

