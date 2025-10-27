Чемпион мира с 19 нокаутами согласился на бой с Алимханулы за три титула

Об этом рассказал менеджер казахстанского боксёра Берик Султан. По его словам, поединок Алимханулы — Лара будет анонсирован в ближайшее время.
«Мы знаем, что вы с нетерпением ждёте официального анонса боя. Как говорится: интереснее не сам праздник, а его ожидание. На этапе подготовки происходят интересные события: все документы подписаны, на прошлой неделе мы согласовали условия с антидопинговым комитетом. Поскольку такого боя раньше не было, пришлось оформлять документы, которые ранее никогда не подписывали и не согласовывали. Думаю, что уже на следующей неделе всё будет объявлено. Обе стороны пришли к согласию — промоутерские компании и сами боксёры. Мы творим историю», — сказал Султан в соцсетях.
Ранее инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что бой Алимханулы — Лара пройдет 6 декабря (утром 7 декабря по казахстанскому времени) и станет со-главным событием вечера бокса в Сан-Антонио (штат Техас, США).
32-летний Алимханулы свой последний бой провел в апреле в Астане, когда нокаутировал в пятом раунде Ануэля Нгамиссенге (14−1, 9 KO) и защитил свои титулы.
42-летний Лара не выступает с сентября 2024 года, когда остановил экс-чемпиона в двух категориях американца Дэнни Гарсию (37−4, 21 KO).