Чемпион мира с 19 нокаутами согласился на бой с Алимханулы за три титула

Чемпион мира по версии WBA в среднем весе кубинец Эрисланди Лара (31−3−3, 19 KO) дал согласие на объединительный бой с обладателем титулов IBF и WBO из Казахстана Жанибеком Алимханулы (17−0, 12 KO), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Об этом рассказал менеджер казахстанского боксёра Берик Султан. По его словам, поединок Алимханулы — Лара будет анонсирован в ближайшее время.

«Мы знаем, что вы с нетерпением ждёте официального анонса боя. Как говорится: интереснее не сам праздник, а его ожидание. На этапе подготовки происходят интересные события: все документы подписаны, на прошлой неделе мы согласовали условия с антидопинговым комитетом. Поскольку такого боя раньше не было, пришлось оформлять документы, которые ранее никогда не подписывали и не согласовывали. Думаю, что уже на следующей неделе всё будет объявлено. Обе стороны пришли к согласию — промоутерские компании и сами боксёры. Мы творим историю», — сказал Султан в соцсетях.

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что бой Алимханулы — Лара пройдет 6 декабря (утром 7 декабря по казахстанскому времени) и станет со-главным событием вечера бокса в Сан-Антонио (штат Техас, США).

32-летний Алимханулы свой последний бой провел в апреле в Астане, когда нокаутировал в пятом раунде Ануэля Нгамиссенге (14−1, 9 KO) и защитил свои титулы.

42-летний Лара не выступает с сентября 2024 года, когда остановил экс-чемпиона в двух категориях американца Дэнни Гарсию (37−4, 21 KO).