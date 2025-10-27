В Узбекистане отреагировали на решение World Boxing по Казахстану

Ранее World Boxing представил рейтинг лучших боксёров мира среди мужчин, в котором Узбекистан занял первое место, обойдя Казахстан.
«В данный момент боксёры нашей мужской сборной удерживают первое место в шести из десяти весовых категорий в мире. Оставшиеся четыре категории принадлежат нашим соседям — сборной Казахстана», — говорится в сообщении федерации.
Четыре боксёра сборной Казахстана возглавили список в своих весовых категориях. Это Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).
Напомним, что на первом на чемпионате мира от World Boxing, прошедшем в сентябре в Ливерпуле (Англия), Казахстан завоевал семь золотых медалей и занял первое общекомандное место. Вторым стал Узбекистан с шестью золотыми.