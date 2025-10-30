Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финал Казахстан — Узбекистан определил чемпиона Азиады в боксе

Казахстан не смог завоевать золото в боксёрской дуэли с Узбекистаном на юношеских Азиатских играх-2025 в Манаме (Бахрейн), передают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: НОК РК

В финале весовой категории свыше 80 килограммов Мухаммедали Рустембек уступил Асадбеку Султанбоеву со счётом 0:5. Таким образом, казахстанец стал серебряным призёром Азиады.

Ранее золотые медали в боксе для Казахстана выиграли Камила Оспанова (75 кг), Даниял Шалкарбай (66 кг), Аяулым Оспанова (66 кг), Досжан Жумахан (54 кг) и Жумагали Нурмаган (50 кг). Элнура Конырат также завоевала серебро.

Соревнования проходят в Бахрейне с 22 по 31 октября. Это первые Игры после 2013 года — два последующих розыгрыша, запланированные на 2017 и 2021 годы, были отменены.