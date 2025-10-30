Финал Казахстан — Узбекистан определил чемпиона Азиады в боксе

В финале весовой категории свыше 80 килограммов Мухаммедали Рустембек уступил Асадбеку Султанбоеву со счётом 0:5. Таким образом, казахстанец стал серебряным призёром Азиады.
Ранее золотые медали в боксе для Казахстана выиграли Камила Оспанова (75 кг), Даниял Шалкарбай (66 кг), Аяулым Оспанова (66 кг), Досжан Жумахан (54 кг) и Жумагали Нурмаган (50 кг). Элнура Конырат также завоевала серебро.
Соревнования проходят в Бахрейне с 22 по 31 октября. Это первые Игры после 2013 года — два последующих розыгрыша, запланированные на 2017 и 2021 годы, были отменены.