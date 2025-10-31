Ричмонд
Василий Ломаченко объяснил, почему завершил карьеру боксёра

Известный украинский боксёр Василий Ломаченко в интервью Fight News объяснил причины завершения карьеры, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

По словам Ломаченко, решение далось ему легко, так как он потерял мотивацию. Его главной целью было стать абсолютным чемпионом мира, но после поражения от Девина Хэйни этот шанс, по его словам, оказался последним.

«После этого я завоевал ещё один пояс и решил завершить карьеру», — отметил боксёр.

Он подчеркнул, что причины ухода не связаны с травмами: дело было исключительно в мотивации.

В любительском боксе Ломаченко провёл 397 боёв, одержав 396 побед, и дважды становился олимпийским чемпионом — в 2008 и 2012 годах. В профессионалах он дебютировал в 2013 году и уже в третьем поединке стал чемпионом мира, повторив рекорд по скорости завоевания титула.

Ломаченко становился чемпионом мира в нескольких весовых категориях: полулёгкий вес по версии WBO (2014−2016), второй полулёгкий вес по версии WBO (2016−2018), лёгкий вес по версиям WBA, WBO, журнал The Ring (2018−2020), WBC (2019), IBF, IBO (2024−2025).

5 июня 2025 года Ломаченко официально объявил о завершении спортивной карьеры.