О’Мэлли — об Умаре: «Он чертовски силен. Один из лучших в дивизионе, если не лучший. С кем ему драться? У меня нет назначенного боя»

"У него за спиной очень хорошая команда. Черт возьми, Умар чертовски силен. Он опытный, хорош в ударке и грэпплинге. У него есть навыки. Думаю, что он один из лучших парней в дивизионе, если не лучший.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Ситуация сейчас довольно интересная. С кем он будет биться дальше? У меня нет назначенного боя, как и у Умара«, — сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.

Умар Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге легчайшего веса.

Двалишвили выложил картинку с бойцами UFC: «Как насчет джакузи?».

