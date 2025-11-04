О’Мэлли — об Умаре: «Он чертовски силен. Один из лучших в дивизионе, если не лучший. С кем ему драться? У меня нет назначенного боя»

Ситуация сейчас довольно интересная. С кем он будет биться дальше? У меня нет назначенного боя, как и у Умара«, — сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Умар Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге легчайшего веса.
Двалишвили выложил картинку с бойцами UFC: «Как насчет джакузи?».
