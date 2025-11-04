Ричмонд
Чарльз Оливейра: «Если бы я был парнем, которому больше ничего не нужно, то определенно участвовал бы в скачках. Это то, что я люблю»

"Если бы я был парнем, которому больше ничего не нужно, то определенно участвовал бы только в скачках. Это то, что я люблю.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Но Бог добавил в мою жизнь то, что позволяет мне помогать семье и хорошо жить. Борьбу.

Я должен полностью сосредоточиться на боях", — сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Оливейра занимается единоборствами с 12 лет. На его счету 36 побед и 11 поражений в MMA.

Оливейра хочет реванш с Холлоуэем: «В первом бою, как все знают, у меня была травма. Он все отрицает, но это правда».

Оливейра — о поражении Топурии: «Я был глуп. Думал, что повалю его и включу руки, но Илия попал первым».

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше