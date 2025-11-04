WBC сделал официальное заявление по Геннадию Головкину

«Мы искренне поздравляем всех, кто причастен к работе World Boxing, за неустанные усилия по защите будущего нашего спорта на Олимпийских играх. Участие такой легенды, как Геннадий Головкин, в этом деле в роли лидера — мощный знак преданности и ответственности. WBC подтверждает полную поддержку World Boxing, её президенту Борису ван дер Ворсту и поздравляет GGG с его смелой кандидатурой», — говорится в официальном заявлении WBC.