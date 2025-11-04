WBC сделал официальное заявление по Геннадию Головкину

Напомним, 24 октября уроженец Караганды официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы спортивной организации. Одной из главных своих целей Головкин назвал сохранение олимпийского бокса — полное заявление GGG доступно здесь.
«Мы искренне поздравляем всех, кто причастен к работе World Boxing, за неустанные усилия по защите будущего нашего спорта на Олимпийских играх. Участие такой легенды, как Геннадий Головкин, в этом деле в роли лидера — мощный знак преданности и ответственности. WBC подтверждает полную поддержку World Boxing, её президенту Борису ван дер Ворсту и поздравляет GGG с его смелой кандидатурой», — говорится в официальном заявлении WBC.
Стоит отметить, что казахстанец является бывшим чемпионом WBC в среднем весе (2016—2018). В 2017-м он был назван Советом лучшим боксёром года.
Напомним, Головкин уже возглавляет Олимпийскую комиссию в международной организации World Boxing, а также занимает пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана.