WBC сделал официальное заявление по Геннадию Головкину

Всемирный боксёрский совет (WBC) выразил безоговорочную поддержку казахстанцу Геннадию Головкину в преддверии выборов президента World Boxing, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Напомним, 24 октября уроженец Караганды официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы спортивной организации. Одной из главных своих целей Головкин назвал сохранение олимпийского бокса — полное заявление GGG доступно здесь.

«Мы искренне поздравляем всех, кто причастен к работе World Boxing, за неустанные усилия по защите будущего нашего спорта на Олимпийских играх. Участие такой легенды, как Геннадий Головкин, в этом деле в роли лидера — мощный знак преданности и ответственности. WBC подтверждает полную поддержку World Boxing, её президенту Борису ван дер Ворсту и поздравляет GGG с его смелой кандидатурой», — говорится в официальном заявлении WBC.

Стоит отметить, что казахстанец является бывшим чемпионом WBC в среднем весе (2016—2018). В 2017-м он был назван Советом лучшим боксёром года.

Напомним, Головкин уже возглавляет Олимпийскую комиссию в международной организации World Boxing, а также занимает пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана.