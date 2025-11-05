Умар Кремлев: Наше предложение Бетербиеву и Биволу значительно превосходило саудовское

— Призовой фонд размером 8 миллионов 320 тысяч долларов — это рекорд, но для нас это не про деньги. Это про глубокое уважение — к преданности делу, тяжелому труду и смелости бросить вызов самому себе. Про то, что боксер, вкладывающий в свой сегодняшний успех годы ежедневной работы, рискующий собой ради победы, должен быть защищен, уважаем и справедливо вознагражден. Мы создали систему, в которой спорт способен дать человеку уверенность, стабильное будущее и уникальные возможности. Мы вышли за рамки собственных концепций и сделали из бокса огромную экосистему. Сегодня бокс — это не только спорт высших достижений, это целое движение с самыми передовыми технологиями, со справедливым подходом, с бесконечными возможностями для развития и роста.