Умар Кремлев: Наше предложение Бетербиеву и Биволу значительно превосходило саудовское

Со 2 по 13 декабря в Дубае пройдет чемпионат мира по боксу IBA с беспрецедентным призовым фондом больше восьми миллионов долларов. В последний день ЧМ там же, в Дубае, на турнире IBA.Pro состоится еще и бой за титул регулярного чемпиона WBA между Муратом Гассиевым и Кубратом Пулевым. В преддверии этих важных событий президент IBA Умар Кремлев рассказал не только о ЧМ и Гассиеве, но и о Золотой эре, намерениях провести встречу Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в Москве и запуске IBA Game Championship.
«Увеличили размер призовых, чтобы создать новые возможности для спортсменов»
— Почему именно Дубай был выбран городом — организатором чемпионата мира по боксу среди мужчин?
— Чемпионат мира по боксу среди мужчин в Дубае — это не просто турнир. Это главная сцена нашей Золотой эры, момент, когда весь мир увидит, как бокс расцветает в новом виде — современном, мощном, справедливом. Дубай был выбран благодаря своему статусу одного из самых динамично развивающихся мегаполисов мира с первоклассной спортивной инфраструктурой и опытом проведения международных мероприятий.
— Чем этот чемпионат будет отличаться от предыдущих — в спортивном, организационном и культурном плане?
— Призовой фонд размером 8 миллионов 320 тысяч долларов — это рекорд, но для нас это не про деньги. Это про глубокое уважение — к преданности делу, тяжелому труду и смелости бросить вызов самому себе. Про то, что боксер, вкладывающий в свой сегодняшний успех годы ежедневной работы, рискующий собой ради победы, должен быть защищен, уважаем и справедливо вознагражден. Мы создали систему, в которой спорт способен дать человеку уверенность, стабильное будущее и уникальные возможности. Мы вышли за рамки собственных концепций и сделали из бокса огромную экосистему. Сегодня бокс — это не только спорт высших достижений, это целое движение с самыми передовыми технологиями, со справедливым подходом, с бесконечными возможностями для развития и роста.
— Можно ли подробнее рассказать о концепции «Фестиваля бокса»? Какие мероприятия запланированы помимо чемпионата?
— Предстоящий чемпионат мира станет больше чем просто турниром, ведь мы объявили настоящий двухнедельный «Фестиваль бокса» в Дубае. Болельщики смогут насладиться бескомпромиссными боями лучших боксеров со всех уголков мира, посетить ночь профессионального бокса IBA.Pro 13, а также принять участие в соревнованиях по игре IBA Boxing Game. Мы также проведем очередной конгресс IBA и Международный боксерский форум, где соберем всех ключевых игроков в мире бокса.
— Как распределяются призовые — по какому принципу и почему именно так?
— Призовой фонд распределяется между призерами каждой весовой категории. Победители получат 300 тысяч долларов, серебряные медалисты — 150 тысяч, а каждый обладатель бронзы — по 75 тысяч. Также мы наградим четвертьфиналистов, вручив каждому по 10 тысяч в каждой из 13 весовых категорий. Мы увеличили размер призовых, чтобы создать новые возможности для наших спортсменов и поднять любительский бокс еще на уровень выше. Такой подход мотивирует молодых атлетов и способствует удержанию талантов в олимпийском боксе.
— Каков главный посыл IBA в этом мероприятии помимо спортивной составляющей?
— Сегодня для нас главное — это спортсмен на ринге. Каждый боксер, каждый тренер, каждая национальная федерация чувствуют, что их труд уважают, что они не одни. IBA — это большая международная боксерская семья, которая объединяет всех, кто верит в наш вид спорта, разделяет наши ценности, воспевает справедливость и силу духа. Золотая эра бокса в самом разгаре. Она началась тогда, когда мы вернули боксу его душу, когда IBA снова стала организацией, которая защищает спортсменов, а не использует их. Мы изменили саму философию спорта.
«Бокс стал чище, сильнее и человечнее»
— Есть ли долгосрочные планы по проведению аналогичных фестивалей в других странах?
— Безусловно, мы на этом не остановимся. Этот формат — наша новая глава, которая найдет свое продолжение в каждом следующем турнире. Наша задача — развиваться и расширяться, ведь бокс — спорт без границ. Мы хотим быть примером для всех, ведь недаром бокс — это флагман спорта.
— Чего могут ожидать болельщики, которые приедут на фестиваль лично?
— Уникальную атмосферу праздника, зрелищные поединки на высочайшем уровне, доступ к культурной программе, возможность встретиться с кумирами, а также участие в интерактивных активностях. Мы обеспечим максимально комфортные условия для всех гостей — от семей до спортивных фанатов.
— Как IBA видит будущее бокса в мире, особенно на фоне глобальных изменений в спорте?
— Сегодня IBA стала законодателем мод в мировом спорте, мы не только реформировали бокс и открыли спортсменам новые возможности, но и создали прецедент, проложили путь в новую эпоху спорта, чтобы стать примером другим международным федерациям. И когда вся планета увидит чемпионат мира по боксу в Дубае, все поймут: бокс изменился. Он стал чище, сильнее и человечнее. И все это — результат нашей общей работы всей боксерской семьи, результат веры в силу спорта, которая объединяет людей по всему миру. IBA убеждена, что бокс останется ключевым олимпийским видом спорта, но для этого нужно постоянно меняться. Мы внедряем инновации, повышаем прозрачность судейства, инвестируем в женский и молодежный бокс, расширяем географию спорта. Главная задача — сохранить дух бокса, сделав его более доступным и современным.
— Какова была реакция боксерского сообщества на анонс турнира и рекордного призового фонда?
— Исключительно положительной. Боксеры, тренеры и национальные федерации выразили поддержку и интерес к участию. Рекордный призовой фонд стал признанием заслуг спортсменов и важным шагом к профессионализации олимпийского бокса.
— Что символизирует этот чемпионат для самой IBA в контексте ее почти 80 летней истории?
— Золотая эра бокса — это время, когда слово «справедливость» обрело реальный смысл. Мы инвестируем в боксеров, в национальные федерации, в молодое поколение, в новые форматы — среди которых и профессиональная лига IBA.Pro, и кулачные бои IBA Bare Knuckle, и компьютерная игра IBA Boxing Game. Мы объединяем спорт, бизнес и даже искусство, потому что бокс — это не только бой. Это жизнь, энергия, характер и вера. Это символ нового этапа — обновления и развития. Находясь в Золотой эре, мы не только чествуем традиции, но и прокладываем путь в будущее бокса.
«Мне хотелось бы, чтобы бой Бетербиева и Бивола прошел в Лужниках»
— Мурат Гассиев проведет свой следующий бой в декабре, и он будет титульным. Какие ожидания у вас от Гассиева? Сможет он снова выйти на пик, несмотря на все обстоятельства?
— Конечно, сможет. Уверен, что Мурат покажет себя с лучшей стороны. Он всегда отличался характером и дисциплиной — а это то, что позволяет возвращаться на самый высокий уровень даже после непростых периодов.
— Гассиев — главная надежда в тяжелом весе из России? Есть ли еще таланты, которые на подходе?
— Безусловно, Мурат еще не все сказал в ринге, и мы ждем его следующего боя, чтобы в этом убедиться. Сегодня в России любительский бокс достиг того уровня, когда в каждой весовой категории огромная конкуренция и каждый из участников национального чемпионата потенциально способен быть первым. Это создает сильный фундамент для профессионального бокса — и спортсменам созданы условия для развития в этом направлении. Мы ждем новые имена, новых героев, за которыми будет идти молодежь, и их появление не заставит себя долго ждать.
— Была надежда, что Бетербиев и Бивол проведут третий бой до конца года. Артур обмолвился, что за такой бой в России были предложены такие условия, от которых невозможно отказаться. А какие именно условия вы предложили Бетербиеву и Биволу?
— Для этого боя были предложены беспрецедентные условия — финансовые, организационные и имиджевые. Я могу сказать откровенно: предложение, сделанное Артуру и Дмитрию, значительно превосходило те, что звучали из других стран, включая Саудовскую Аравию.
— Рассматриваете ли в качестве места проведения этого боя родной город Бивола Санкт-Петербург, где есть большая «Газпром Арена» с крышей?
— Почему бы и нет? Санкт-Петербург — прекрасный город, и «Газпром Арена» действительно подходит по всем параметрам. Но лично мне хотелось бы, чтобы бой года прошел в Лужниках. Уверен, стадион был бы заполнен до отказа, и думаю, даже потребовались бы дополнительные фан-зоны.
«Технологии рано или поздно помогут сделать судейство автономным»
— Вы объявили на пресс-конференции в Стамбуле, что Золотая эра бокса в самом разгаре. Это высокая планка. Что, на ваш взгляд, нужно сделать боксу, чтобы оказаться в обозримом будущем в Бриллиантовой эре?
— Я действительно убежден, что сегодня мы живем в Золотую эру бокса — когда уровень мастерства, конкуренции и внимания публики невероятно высок. Но Бриллиантовая эра — это следующий уровень. Она начнется тогда, когда сотни тысяч людей будут собираться не только ради звездных имен, а ради самого спорта, ради каждого поединка, в каждой весовой категории.
— Как вы видите развитие IBA в ближайшие 5−10 лет?
— Самое главное — не останавливаться на достигнутом. Технологии развиваются стремительно, и мы в боксе должны идти в ногу со временем, используя их во благо. Уверен, что рано или поздно они помогут сделать судейство автономным, а болельщиков трансформировать из наблюдателей в непосредственно участников происходящего с помощью виртуальной реальности. Мы будем расширять нашу аудиторию, вовлекать людей в занятия боксом, чтобы они не только улучшали свое самочувствие и физическую форму, но и разделяли наши ценности. Мы хотим, чтобы бокс знали и любили в каждом уголке мира, чтобы все больше и больше людей становились частью нашей боксерской семьи. Поэтому наша главная задача — заложить сегодня такой фундамент, чтобы этот темп развития, взятый текущей командой, не только не останавливался, но и ускорялся далее в следующих десятилетиях.
— Уже 8 ноября в Мумбаи IBA презентует свою первую компьютерную игру. Расскажете про это?
— Мы запускаем IBA Game Championship, серию офлайн-чемпионатов, которая охватит киберспортивные арены в таких городах, как Мумбаи, Сеул, Душанбе, Ташкент, Дубай и многие другие. В течение дня игроки посоревнуются на групповом этапе, а лучшие пройдут в плей-офф, где определится победитель. Кстати, призовой фонд, конечно же, предусмотрен — на каждый турнир выделяется 5 тысяч долларов на тройку лучших игроков. Все результаты попадут в рейтинги, которые будут влиять на общий зачет.
— Какие еще нововведения нам ждать от IBA в ближайшем будущем?
— В ближайшем будущем IBA продолжит развивать ту экосистему, о которой мы уже говорили. Наша цель — создать единое международное пространство, настоящий дом бокса, где каждый спортсмен, тренер и болельщик будет чувствовать себя частью большой семьи. IBA стремится быть не просто федерацией, а мировым боксерским домом, где каждый — от новичка до чемпиона — чувствует поддержку, уважение и уверенность в завтрашнем дне.
