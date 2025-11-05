Чемпионке Европы по боксу дали полгода за тот же допинг, что у Валиевой

Четырехлетнюю дисквалификацию за триметазидин сейчас отбывает российская фигуристка Камила Валиева. Спортивный арбитражный суд (CAS) не поверил в ее версию о случайном попадании препарата в организм через клубничный десерт, приготовленный на разделочной доске, где отец ее бывшего отчима размельчал таблетки.