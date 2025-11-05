Ричмонд
Чемпионке Европы по боксу дали полгода за тот же допинг, что у Валиевой

В допинг-пробе Даримы Сандаковой был обнаружен триметазидин, но она смогла доказать, что положительный результат теста был обусловлен загрязнением препарата «Кофеин-бензоат натрия».

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РИА "Новости"

Двукратная чемпионка Европы по боксу россиянка Дарима Сандакова дисквалифицирована на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается в телеграм-канале юридической группы «Клевер Консалт», которая занималась ее делом.

В допинг-пробе Сандаковой был обнаружен запрещенный триметазидин.

«Специалисты “Клевер Консалт” смогли оперативно выявить источник загрязнения. Им оказался “Кофеин-бензоат натрия” производства АО “Татхимфармпрепараты”. Благодаря грамотно выстроенной линии защиты удалось доказать непреднамеренность антидопингового нарушения и добиться снижения санкции с четырех лет до шести месяцев», — говорится в сообщении.

29-летняя Сандакова является четырехкратной чемпионкой России. Она побеждала на чемпионатах Европы в 2019 и 2024 годах.

Четырехлетнюю дисквалификацию за триметазидин сейчас отбывает российская фигуристка Камила Валиева. Спортивный арбитражный суд (CAS) не поверил в ее версию о случайном попадании препарата в организм через клубничный десерт, приготовленный на разделочной доске, где отец ее бывшего отчима размельчал таблетки.

В прошлом году на триметазидине попалась польская теннисистка Ига Свёнтек, но она доказала, что запрещенным препаратом были загрязнены ее таблетки для улучшения сна, и отбыла месяц отстранения.

Автор: Иван Витченко