Белорус Садовский стал чемпионом Европы по боксу среди юниоров

В активе нашей команды одна золотая, четыре серебряные и девять бронзовых наград. Единственную медаль высшей пробы принес Максим Садовский, выступающий в весе до 57 кг. На турнире белорус одержал победы над представителями Португалии, России и Армении. До финалов в своих категориях дошли еще четверо наших спортсменов: Мария Близнюк (до 66 кг) и Станислав Жилянин (до 92 кг) потерпели поражения от российских боксеров, Максим Рыбак (до 67 кг) и Иван Синяк (до 75 кг) уступили хозяевам соревнований.