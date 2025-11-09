Белорус Садовский стал чемпионом Европы по боксу среди юниоров

В активе нашей команды одна золотая, четыре серебряные и девять бронзовых наград. Единственную медаль высшей пробы принес Максим Садовский, выступающий в весе до 57 кг. На турнире белорус одержал победы над представителями Португалии, России и Армении. До финалов в своих категориях дошли еще четверо наших спортсменов: Мария Близнюк (до 66 кг) и Станислав Жилянин (до 92 кг) потерпели поражения от российских боксеров, Максим Рыбак (до 67 кг) и Иван Синяк (до 75 кг) уступили хозяевам соревнований.
Бронзовыми призерами континентального форума — U18 стали белорусы Ангелина Гизовская (до 48 кг), Кристина Бонцевич (до 50 кг), Яна Приходько (до 52 кг), Анастасия Смолкина (до 54 кг), Дарья Краменская (до 60 кг), Захар Веленко (до 54 кг), Дмитрий Сорокин (до 71 кг), Кирилл Горбатенко (до 80 кг) и Андрей Румянцев (до 86 кг).
Параллельно в Ереване проходит чемпионат Европы среди молодежи до 23 лет, финальные бои состоятся 10 ноября.