Василий «Пельмень» Камоцкий о «Спартаке»: «Готов войти в штаб Станковича и мотивировать ребят по методу Гаттузо. Деян переживает за команду, молодец»

— Как вам выступление «Спартака»?
— Пусть дают Станковичу дальше работать. Идут слухи про Риеру. Прикольно. Лично меня полностью устраивает работа Станковича. Дайте поработать человеку, а то меняют тренеров по восемь раз в сезоне.
У «Спартака», конечно, есть шансы на чемпионство. Восемь очков до первого места. Еще играть второй круг. Где‑то чуть‑чуть не фартит. Думаю, все будет хорошо. Верим.
— А как вы оцениваете эмоциональное поведение сербского специалиста?
— Это показывает, что он переживает и болеет за команду. Да, ему бы валерьянки или какого‑то успокоительного попить. Но молодец. Он переживает за команду.
Я готов войти в тренерский штаб Станковича и мотивировать ребят по методу Гаттузо, — сказал Камоцкий смеясь.
Распадори о Гаттузо в перерыве игры с Эстонией: «Я получил подзатыльник, были пощечины. Он показывает, насколько важна футболка сборной Италии».
«На улице я мог бы жестко ответить». Реакция на конфликт Станковича с журналистом.
Эмоции Станковича можно понять. Репортер «Матч ТВ» ошибся.