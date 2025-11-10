Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Василий «Пельмень» Камоцкий о «Спартаке»: «Готов войти в штаб Станковича и мотивировать ребят по методу Гаттузо. Деян переживает за команду, молодец»

Бывший чемпион чемпион лиги по пощечинам и болельщик «Спартака» Василий «Пельмень» Камоцкий выразил готовность войти в тренерский штаб Деяна Станковича в «Спартаке».

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

— Как вам выступление «Спартака»?

— Пусть дают Станковичу дальше работать. Идут слухи про Риеру. Прикольно. Лично меня полностью устраивает работа Станковича. Дайте поработать человеку, а то меняют тренеров по восемь раз в сезоне.

У «Спартака», конечно, есть шансы на чемпионство. Восемь очков до первого места. Еще играть второй круг. Где‑то чуть‑чуть не фартит. Думаю, все будет хорошо. Верим.

— А как вы оцениваете эмоциональное поведение сербского специалиста?

— Это показывает, что он переживает и болеет за команду. Да, ему бы валерьянки или какого‑то успокоительного попить. Но молодец. Он переживает за команду.

Я готов войти в тренерский штаб Станковича и мотивировать ребят по методу Гаттузо, — сказал Камоцкий смеясь.

Распадори о Гаттузо в перерыве игры с Эстонией: «Я получил подзатыльник, были пощечины. Он показывает, насколько важна футболка сборной Италии».

«На улице я мог бы жестко ответить». Реакция на конфликт Станковича с журналистом.

Эмоции Станковича можно понять. Репортер «Матч ТВ» ошибся.