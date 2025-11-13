«Возвращается на ринг». Головкин сделал заявление о новой цели

В интервью Francs Jeux Геннадий Головкин отметил, что его решение баллотироваться на пост президента World Boxing продиктовано стремлением защитить будущее бокса на Олимпийских играх и реформировать систему управления видом спорта.
«Серебряный призёр Олимпиады в Афинах и многократный чемпион мира Геннадий Головкин возвращается на ринг — но на этот раз не за медалью, а за креслом президента World Boxing», — говорится в материале.
— Вы добились всего на ринге. Почему решили баллотироваться на пост президента World Boxing именно сейчас?
— Ответ прост: бокс оказался под угрозой исключения из программы Олимпийских игр, и я не мог просто стоять в стороне и наблюдать. В какой-то момент понимаешь, что дело уже не в медалях, а в том, что ты можешь сделать для спорта. Я начинал в маленьком зале в Казахстане, прошёл весь путь — и видел, через что проходят спортсмены, хорошее и плохое.
Бокс подарил мне жизнь, но я также видел, насколько хрупкой она может быть, когда система даёт сбой. Сегодня я хочу использовать свой опыт, чтобы сделать спорт чуть более справедливым, чуть более честным — шаг за шагом, — заявил Головкин.
— Ваше имя фигурирует не только среди кандидатов на пост президента, но и на должности вице-президента и члена совета. Почему так?
— Потому что я действительно хочу внести вклад в развитие мирового бокса. Конечно, я надеюсь стать президентом, но если нет — готов помогать и в другой роли в структуре World Boxing.
— Как ваш опыт спортсмена помогает вам сегодня как лидеру?
— Я выходил на ринг и как любитель, и как профессионал. Более 30 лет я живу этим спортом. Начинал в маленьком городе и дошёл до самых больших арен. Я знаю, что такое неопределённость, жертвы, моменты гордости, давление соревнований. Мне не нужно, чтобы кто-то объяснял, каково это — я испытал всё сам. Я понимаю реальность спортсменов, которые каждый день тяжело тренируются, и никогда не забуду, ради чего мы здесь.
— Какие ваши приоритеты?
— Прежде всего — сами спортсмены: мы должны слушать их и защищать. Второй приоритет — прозрачность в работе федерации. Наша цель — укрепить позиции бокса в преддверии следующих Олимпийских игр. За последние два года сделано многое, чтобы сохранить бокс в олимпийской программе. Теперь нам нужно провести аудит, определить наши сильные и слабые стороны, а также направления, где требуются немедленные действия. Это требует открытого диалога и участия самих спортсменов и независимых экспертов, — сказал казахстанец.
Напомним, 24 октября уроженец Караганды официально объявил о выдвижении на пост президента международной боксерской организации. На данный момент Головкин уже занимает пост главы Национального олимпийского комитета Казахстана и является руководителем Олимпийской комиссии в World Boxing.
В борьбе за президентское кресло ему предстоит соперничать с греком Мариолисом Харилаосом 23 ноября в Риме (Италия) на конгрессе федерации. Ранее Саудовская Аравия поддержала кандидатуру Головкина на выборах главы World Boxing.
Отметим, что Всемирный боксёрский совет (WBC) также выразил безоговорочную поддержку казахстанцу в преддверии выборов президента World Boxing.