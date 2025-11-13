«Возвращается на ринг». Головкин сделал заявление о новой цели

— Я выходил на ринг и как любитель, и как профессионал. Более 30 лет я живу этим спортом. Начинал в маленьком городе и дошёл до самых больших арен. Я знаю, что такое неопределённость, жертвы, моменты гордости, давление соревнований. Мне не нужно, чтобы кто-то объяснял, каково это — я испытал всё сам. Я понимаю реальность спортсменов, которые каждый день тяжело тренируются, и никогда не забуду, ради чего мы здесь.