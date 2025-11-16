Ричмонд
Овечкин пожелал удачи Махачеву в поединке с Маддаленой: «Будем переживать, болеть. Покажи класс»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин записал видео, в котором пожелал удачи Исламу Махачеву перед боем на UFC 322 за титул полусреднего веса против Джека Делла Маддалены, который пройдет в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США).

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин записал видео, в котором пожелал удачи Исламу Махачеву перед боем на UFC 322 за титул полусреднего веса против Джека Делла Маддалены, который пройдет в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США).

«Ислам, привет. Ови здесь. Хочу пожелать тебе удачи в сегодняшнем бою. Будем переживать, болеть. Всего самого наилучшего, покажи класс», — сказал Овечкин.

