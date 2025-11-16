Ричмонд
Ислам Махачев выиграл в UFC 16-й бой подряд и повторил рекорд Андерсона Сильвы

В Нью-Йорке на UFC 322 прошел титульный бой в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

Источник: Спортс"

Махачев выиграл 16-й бой подряд. Победная серия длится больше 10 лет. Единственное поражение случилось в октябре-2015, когда Махачев проиграл Адриано Мартинсу.

По количеству побед подряд Махачев сравнялся с экс-чемпионом в среднем весе Андерсоном Сильвой. Ниже них — Камару Усман (15) и Мераб Двалишвили (14).

Эволюция Ислама Махачева — от спарринг-партнера Хабиба до сильнейшего универсала UFC.

