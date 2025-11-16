Ислам Махачев — первый чемпион UFC из России, который брал пояса в двух дивизионах

Ранее чемпионами UFC из России становились Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и Магомед Анкалаев, но они брали пояса только в одной весовой.
Махачев с октября-2022 по июнь-2025 владел поясом в легком весе, который защищал четыре раза, а потом отказался от него, чтобы подняться в полусредний дивизион.
Эволюция Ислама Махачева — от спарринг-партнера Хабиба до сильнейшего универсала UFC.
Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.Читать дальше