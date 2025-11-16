Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену в главном событии UFC 322 и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе

Махачев победил единогласным решением судей (50−45 — трижды).
Для Маддалены это была первая защита пояса, для Махачева — дебютный поединок в полусреднем дивизионе.
Ранее Махачев оставил пояс в легком весе, который защищал четыре раза. Маддалена до встречи с ним не проигрывал восемь боев подряд.
Эволюция Ислама Махачева — от спарринг-партнера Хабиба до сильнейшего универсала UFC.
