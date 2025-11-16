Топурия после победы Махачева над Маддаленой: «Какой провал чемпиона… Ислам, ты самое скучное, что есть в этой игре. С каждым днем я все больше уверен, что уложу тебя спать»

"Джеку нужен целый лагерь, посвященный только борьбе. Какой провал чемпиона… Тебе следует поехать в Грузию, чтобы чему-то научиться.
Ислам, тебе нужно то, что ты не сможешь натренировать — эмоции. Ты — самое скучное, что есть в этой игре. С каждым днем я все больше уверен, что уложу тебя спать", — написал в соцсетях Махачев.
Махачев сделал шаг в вечность — пояс во втором дивизионе и самая длинная победная серия в UFC!
Махачев — после победы над Маддаленой на UFC 322: «Всю жизнь мечтал о двух поясах. Что дальше? Белый дом!».
