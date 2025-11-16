Ричмонд
Двалишвили — о титуле Махачева в полусреднем весе: «Поздравляю. Заслуженно»

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили поздравил с титулом в полусредней категории Ислама Махачева.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Поздравляю нового чемпиона в полусреднем весе — Ислама Махачева. Заслуженно», — написал в соцсетях Двалишвили.

Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на UFC 322.

Ислам Махачев выиграл в UFC 16-й бой подряд и повторил рекорд Андерсона Сильвы.

Махачев — после победы над Маддаленой на UFC 322: «Всю жизнь мечтал о двух поясах. Что дальше? Белый дом!».

Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
