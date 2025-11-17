Джейк Пол проведет бой против Энтони Джошуа

Полу 28 лет, на его счету 12 побед и одно поражение. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов UFC Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри. Единственное поражение он потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года.