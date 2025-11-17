Джейк Пол проведет бой против Энтони Джошуа

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американский блогер Джейк Пол объявил в соцсетях о том, что проведет бой против бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе британца Энтони Джошуа.
Поединок пройдет 19 декабря в Майами (штат Флорида).
«Да, это реально. Джейк Пол и Энтони Джошуа сойдутся лицом к лицу в профессиональном поединке в тяжелом весе», — написал Пол на своей странице в соцсети X.
Изначально Пол должен был встретиться в ноябре против чемпиона мира Джервонты Дэвиса, однако 31-летний боксер отказался от поединка.
Полу 28 лет, на его счету 12 побед и одно поражение. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов UFC Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри. Единственное поражение он потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года.
На счету 36-летнего Джошуа 28 побед при четырех поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерский организации (IBO).