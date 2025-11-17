Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейк Пол проведет бой против Энтони Джошуа

Блогер Джейк Пол проведет бой против экс-чемпиона мира Джошуа в декабре.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американский блогер Джейк Пол объявил в соцсетях о том, что проведет бой против бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе британца Энтони Джошуа.

Поединок пройдет 19 декабря в Майами (штат Флорида).

«Да, это реально. Джейк Пол и Энтони Джошуа сойдутся лицом к лицу в профессиональном поединке в тяжелом весе», — написал Пол на своей странице в соцсети X.

Изначально Пол должен был встретиться в ноябре против чемпиона мира Джервонты Дэвиса, однако 31-летний боксер отказался от поединка.

Полу 28 лет, на его счету 12 побед и одно поражение. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов UFC Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри. Единственное поражение он потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года.

На счету 36-летнего Джошуа 28 побед при четырех поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерский организации (IBO).