Казахстан гарантировал себе медаль Кубка мира по боксу

В ¼ финала в весовой категории до 70 килограммов он встречался с Ихтиаром Нишоновым из Кыргызстана и одержал победу.
За выход в финал Мурсал встретится с соперником из Украины Юрием Захарьевым. Их поединок пройдет 19 ноября.
Отметим, что это первая победа у Казахстана во второй день турнира в Индии.
Ранее Нурзат Онгаров (до 50 килограммов), Нурсултан Алтынбек (до 55 килограммов), Аман Конысбеков (до 75 килограммов) и Бекзат Танатар (до 90 килограммов) не смогли выйти в полуфинал.
Сами соревнования проходят с 16 по 20 ноября.